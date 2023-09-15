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В Тульской области более 59 тыс. детей получают социальное пособие
Фото: o-krohe.ru.

В Тульской области более 59 тыс. детей получают социальное пособие

Размер выплаты варьируется от 50% до 100% регионального прожиточного минимума ребёнка.

С начала года региональное отделение Социального фонда России оформило выплату единого пособия родителям более 59 тыс. детей. Об этом рассказали в пресс-службе ОСФР по Тульской области.

Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума ребёнка. Напомним, что в Тульской области он составляет 13 804 рублей. При назначении социальные работники оценивают доходы и имущество семьи, учитывают занятость родителей или объективные причины её отсутствия.

Для получения выплаты достаточно подать заявление через Госуслуги. Остальные сведения проверяются через каналы межведомственного взаимодействия. Все дети, на которых положено пособие, указываются в одном заявлении. 

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Автор:
сегодня, в 13:18 0
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