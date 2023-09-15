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«Горы трупов, что случилось на границе с Калугой?»: туляков напугали учения медиков, сотрудников МЧС и ГИБДД
Фото Центра медицины катастроф Тульской области

«Горы трупов, что случилось на границе с Калугой?»: туляков напугали учения медиков, сотрудников МЧС и ГИБДД

Жители решили, что произошло что-то страшное.

Жители Тульской области забили в соцсетях тревогу: что вчера случилось на границе с Калугой?

— Было много очень трупов, но при этом не было машин. Это было точно не ДТП, было очень много скорой помощи, пожарных, но новостей нету никаких, — написали пользователи.

Отметим, что накануне на границе Тульской и Калужской областей прошли учения по ликвидации последствий ЧС. В них приняли участие Тульский центр медицины катастроф, Калужский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, сотрудники МЧС и ГИБДД. 

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По легенде тренировки, на участке федеральной трассы Р-132 произошло ДТП, в результате которого пострадали 57 человек.

Участники учений провели аварийно-спасательные работы, отработали навыки проведения медицинской сортировки, развертывание мобильного пневмокаркасного модуля, оказание пострадавшим экстренной медицинской помощи и эвакуацию пациентов в Алексинскую районную больницу. 

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Работу служб, в том числе готовность лечебного учреждения к поступлению большого количества пострадавших, оценивали представители Центров медицины катастроф.

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Как отметил главный врач Тульского центра медицины катастроф Сергей Мухин, участие в таких масштабных мероприятиях позволяет повысить уровень подготовки для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

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