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«Что это бахнуло ночью?»: пожар в гараже на ул. Приупской напугал жителей соседних домов

«Что это бахнуло ночью?»: пожар в гараже на ул. Приупской напугал жителей соседних домов

Предположительно, во время горения могли взрываться банки с лакокрасочной продукцией.

В ночь на 14 сентября жители многоэтажек по ул. Металлургов в Туле услышали хлопки, а выглянув в окно увидели огонь и густой дым в районе Упы, недалеко от трамвайного депо. 

«Что-то „бахнуло“ сегодня ночью, а потом загорелось?», — написал один из очевидцев в социальных сетях.

По данным Myslo, примерно в 00:30 на ул. Приупской загорелся один из находящихся недалеко от трамвайного депо и метеостанции гаражей. Во время тушения огнеборцы обнаружили внутри станок и емкости с лакокрасочной продукцией. Предположительно, последние и взрывались во время горения.

На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать тепловая пушка, которую забыли выключить. 

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Автор:
сегодня, в 08:21 0
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