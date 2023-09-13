В Заокском районе заснувший водитель «Ниссана» чуть не угробил свою пассажирку

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Всё произошло днём в среду на трассе М-2 «Крым».

Днём 13 сентября в Заокском районе произошла автоавария: по предварительным данным, водитель Nissan Qashqai уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo. От удара кроссовер отбросило на отбойник.

К пострадавшим была направлена бригада скорой помощи Центра медицины катастроф – фельдшеры Михаил Дубосар и Алена Акшибарова и водитель Михаил Наумов. Они прибыли на место за 14 минут.

Пострадала 68-летняя пассажирка кроссовера – она получила травму головы. Ей оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас её здоровью ничего не угрожает.