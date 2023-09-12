За неделю от укусов клещей пострадали 162 туляка

Фото Алексея Пирязева

С 1 марта в Тульской области зарегистрирован 4591 случай присасывания клещей к людям. 1139 из пострадавших – дети. В 48 случаях туляки привозили клещей на себе из других регионов.

За последнюю неделю в медучреждения Тульской области с жалобами на присасывания клещей обратились 162 человека (43 из них – дети). Чаще всего членистоногие атакуют людей на дачах и в СНТ, во дворах и на природе.

Специалисты проверили более 3300 клещей. Общая инфицированность бореллиями составила 11,8%, анаплазмой – 3,2%, эрлихиями – 0,1%. В текущем году 28 жителей Тульской области заразились болезнью Лайма.