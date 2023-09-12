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Где в Туле 13 сентября не будет света

Где в Туле 13 сентября не будет света

Публикуем список адресов.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Ложевая, 134, 134-а, 136, 138-а,
  • ул. Плеханова, 136, 138, 140, 142, 157, 159, 201-а,
  • ул. Пирогова 19-51 (нечётн.), 30-68 (чётн.),
  • ул. Глеба Успенского, 20,
  • ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а,
  • ул. Жуковского, 40-82 (чётн.), 29-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1,
  • пр-т Ленина, 43-а, 35, 33, 31-б, 31, 49, 53, 53-а,
  • ул. Л. Толстого 74-106 (чётн.),
  • ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.)
  • ул. Тургеневская, 31-а, 38, 38-а,
  • ул. Каминского, 21, 12, 9, 14-ж, 21,
  • п. Горелки: 6-й-Горельский пр-д, 12-22 (чётн.),
  • пр-д Грачевский, 19,
  • 7-й Горельский пр-д, 63,
  • Мясново: 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
  • ул. Воздухофлотская, 34, 48-54 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 21, 22, 39,
  • ул. Кабакова, 40-44, 56-78 (чётн.), 53-а,
  • 11-й пр-д, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 11-а, 14-а,
  • ул. Полюсная, 9, 11, 13,
  • 6-й пр-д, 21-41 (нечётн.), 28-46 (чётн.),
  • 7-й пр-д, 17-39 (нечётн.), 20-54 (чётн.).
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вчера, в 21:45 +1
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