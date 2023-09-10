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В Туле прошел фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!»
Фото: медиацентр Объединения центров развития культуры.

В Туле прошел фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!»

Свои площадки на празднике представили азербайджанская, армянская, дагестанская, еврейская, казачья, русская, таджикская и тайская культуры.

9 сентября в ремесленном дворе «Добродей» состоялся областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!». Он прошел в рамках XVII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре». Девиз фестиваля — «Путешествуем, играя!».

В этом году свои площадки на празднике представили азербайджанская, армянская, дагестанская, еврейская, казачья, русская, таджикская и тайская культуры.

Посетители ремесленного двора стали участниками квеста «ТУРкультур» и отправились в путешествие по разным странам. На локациях знакомились с традициями разных народов и заполняли «Паспорт туриста». Победители получили сувениры от представителей национальных культур.

На главной сцене для гостей фестиваля песни и танцы разных народов мира исполнили детский творческий коллектив казачьей песни и пляски «Казачок», народный фольклорный ансамбль «Дежа», ансамбли армянских народных танцев «Аракс» и «Хаястан», народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори», а также солисты Самира Термизова, Наталья Жиганова, Екатерина Ситникова, Хирави Мох Нурулла, Давлат Кабирзода, Роман Хайыдов.

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