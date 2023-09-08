Названа самая высокооплачиваемая вакансия для тульских подростков

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В Центре занятости населения по Тульской области рассказали, в каких сферах подростки смогли хорошо заработать летом.

ЦЗН Тульской области по запросу Myslo огласил результаты летней кампании по трудоустройству подростков. Больше всего ребята смогли заработать на должности официанта. По этой вакансии школьники получили около 19 тыс. рублей. Меньше всего заработали промоутеры — около 4250 рублей. В среднем заработок несовершеннолетних составил чуть больше 16 тыс. рублей.

Всего 5050 юных туляков устроились на работу этим летом.

— Образование, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, обрабатывающие производства, административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги являлись самыми популярными сферами деятельности, в которых были заняты подростки, — рассказали в пресс-службе регионального центра занятости.

В рейтинг популярных профессий среди юных туляков вошли: официант, рабочий зелёного хозяйства, уборщик производственных и служебных помещений, укладчик-упаковщик, подсобный рабочий, рабочий по благоустройству населённых пунктов.