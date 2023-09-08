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Какая погода ожидает туляков в День города
Фото: Алексей Пирязев.

Какая погода ожидает туляков в День города

В областном центре небо затянут облака.

9 сентября, в День Тулы и области, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тульской области, ветер северной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов, днём — от 14 до 19 градусов. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.

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По данным GISMETEO, 9 сентября в Туле будет не более 15 градусов тепла, пасмурно. Предварительный прогноз не обещает осадков: днём пасмурно и облачно. Ситуация в воскресенье лучше. Днём в областном центре до 21 градуса тепла, солнечно.

Сюжет: День города-2023
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вчера, в 13:39 +1
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