Какая погода ожидает туляков в День города

Фото: Алексей Пирязев.

9 сентября, в День Тулы и области, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тульской области, ветер северной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов, днём — от 14 до 19 градусов. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.

По данным GISMETEO, 9 сентября в Туле будет не более 15 градусов тепла, пасмурно. Предварительный прогноз не обещает осадков: днём пасмурно и облачно. Ситуация в воскресенье лучше. Днём в областном центре до 21 градуса тепла, солнечно.