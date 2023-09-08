Алексей Дюмин поздравил АКМ с первой победой в сезоне

Фото пресс-службы правительства Тульской области

7 сентября в рамках выездной серии игр ВХЛ сезона-2023/24 состоялся хоккейный матч между АКМ и «Рязань-ВДВ». АКМ одержал победу со счетом 3:2. У туляков отличились Илья Шипов, Владимир Михасёнок, Максим Мальцев.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду с победой:

— Это была напряженная игра, в которой парни выложились на все сто, навязали свою игру очень непростому сопернику. Это очень ценная победа как для команды, так и для болельщиков. Пусть она зарядит ребят уверенностью на весь сезон.

9 сентября АКМ сыграет в Санкт-Петербурге против «СКА-Нева».