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Туляки оказались активными покупателями недвижимости в Подмосковье
Фото от Freepik.

Туляки оказались активными покупателями недвижимости в Подмосковье

С начала 2023 года жители нашего региона выкупили 3,7% квартир, продающихся в Московской области.

В этом году спрос на недвижимость в Подмосковье подскочил до 30,4% среди жителей регионов России. Так, туляки выкупили 3,7% от общего объёма проданных в Московской области квартир. Об этом пишет «Российская газета».

Спрос со стороны москвичей не сильно изменился, а вот среди регионов вырос втрое. Регионом-лидером по спросу на новостройки стала Ростовская область, жители которой выкупили 6,1% от общего объема проданных в области квартир.

Также, помимо туляков, в число самых активных покупателей вошли жители Самарской, Белгородской, Смоленской и Ленинградской областей.

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Автор:
вчера, в 08:20 +1
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