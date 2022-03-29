Дмитрий Миляев посетил Тульский молочный комбинат: готово ли предприятие к импортозамещению?

В понедельник, 28 марта, глава городской администрации Дмитрий Миляев с рабочим визитом посетил Тульский молочный комбинат. Сити-менеджер пообщался с руководством предприятия, осмотрел упаковочный и складской цеха.

Дмитрий Вячеславович поинтересовался, какие в данный момент существуют проблемы с импортозамещением. В частности, речь шла об упаковке продукции.

Председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат» Александр Ширинкин рассказал, что пока самый сложный вопрос — с видом упаковки Пюр-пак.

Основу этой упаковки — пленку, которая обеспечивает герметичность продукта, — получали из Финляндии. Сейчас компания прекратила поставки. На ТМК есть запас этого материала до мая, но предприятие уже нашло решение на российском рынке — с апреля будет тестировать отечественную упаковку.

Александр Ширинкин - Зависимость от западного производства есть и во многом: это технологические и упаковочные решения, закваски. Условия, в которых мы оказались, требуют от нас новых подходов. Работаем над тем, чтобы зависимость от зарубежных поставок была снижена. Думаю, на адаптацию уйдет примерно четыре месяца. Потребитель в конечном счете не заметит изменений в качестве и количестве продукции.

Что касается изменения цен, планируется, что с 1 апреля продукция ТМК подорожает примерно на 10%.

Пообщавшись с руководством предприятия, Дмитрий Миляев выразил уверенность, что комбинат и дальше будет стабильно работать, наращивать дополнительные объемы производства.