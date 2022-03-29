Дмитрий Миляев посетил Тульский молочный комбинат: готово ли предприятие к импортозамещению?
Сити-менеджеру рассказали, как комбинат работает в условиях санкций.
В понедельник, 28 марта, глава городской администрации Дмитрий Миляев с рабочим визитом посетил Тульский молочный комбинат. Сити-менеджер пообщался с руководством предприятия, осмотрел упаковочный и складской цеха.
Дмитрий Вячеславович поинтересовался, какие в данный момент существуют проблемы с импортозамещением. В частности, речь шла об упаковке продукции.
Председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат» Александр Ширинкин рассказал, что пока самый сложный вопрос — с видом упаковки Пюр-пак.
Основу этой упаковки — пленку, которая обеспечивает герметичность продукта, — получали из Финляндии. Сейчас компания прекратила поставки. На ТМК есть запас этого материала до мая, но предприятие уже нашло решение на российском рынке — с апреля будет тестировать отечественную упаковку.
Александр Ширинкин
- Зависимость от западного производства есть и во многом: это технологические и упаковочные решения, закваски. Условия, в которых мы оказались, требуют от нас новых подходов. Работаем над тем, чтобы зависимость от зарубежных поставок была снижена. Думаю, на адаптацию уйдет примерно четыре месяца. Потребитель в конечном счете не заметит изменений в качестве и количестве продукции.
Что касается изменения цен, планируется, что с 1 апреля продукция ТМК подорожает примерно на 10%.
Пообщавшись с руководством предприятия, Дмитрий Миляев выразил уверенность, что комбинат и дальше будет стабильно работать, наращивать дополнительные объемы производства.
Дмитрий Миляев
- Важно, что в нынешнее время тульские предприятия используют различные возможности для поиска новых решений. Производство продовольственных товаров имеет особое социальное значение. Поэтому сейчас поддержке этой отрасли уделяется серьезное внимание как на федеральном уровне, так и на региональном. В сложившихся условиях важно обеспечивать туляков качественными товарами по доступным ценам: например, этому способствует ярмарочная торговля. Это эффективная мера и для производителя, и для потребителя. И по поручению губернатора администрация продолжит работу по развитию тульских ярмарок.