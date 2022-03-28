«Накажи автохама»: сделал комбо и ругался матом на проспекте Ленина

Читатель прислал в нашу традиционную рубрику кадры с видеорегистратора своего авто. Запись сделана рядом с домом № 23 по пр. Ленина в Туле. Время и дата вверху кадра актуальны.

«Автохама не остановил ни знак, ни тротуар, ни закрытый проезд в ворота (на которых написано — «Проезд не загораживать») — комбо! Водитель на вопрос о его грамотности стал агрессивно отвечать, спрашивать, сотрудник ли я ДПС и кто вообще такой, чтобы говорить, ему что и где делать (на номерной рамке «красуется» МВД — может, они узнают своего коллегу), и угрожать, что не отъедет с места вообще, если его сейчас же не выпустят», — сообщил автор видео.