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«Накажи автохама»: сделал комбо и ругался матом на проспекте Ленина

«Накажи автохама»: сделал комбо и ругался матом на проспекте Ленина

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Читатель прислал в нашу традиционную рубрику кадры с видеорегистратора своего авто. Запись сделана рядом с домом № 23 по пр. Ленина в Туле. Время и дата вверху кадра актуальны.
 
«Автохама не остановил ни знак, ни тротуар, ни закрытый проезд в ворота (на которых написано — «Проезд не загораживать») — комбо! Водитель на вопрос о его грамотности стал агрессивно отвечать, спрашивать, сотрудник ли я ДПС и кто вообще такой, чтобы говорить, ему что и где делать (на номерной рамке «красуется» МВД — может, они узнают своего коллегу), и угрожать, что не отъедет с места вообще, если его сейчас же не выпустят», — сообщил автор видео.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

Сюжет: Накажи автохама
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 20:50 +4
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