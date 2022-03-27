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В Новомосковске две школьницы украли банковскую карту и купили на них чипсы и шоколадки

В Новомосковске две школьницы украли банковскую карту и купили на них чипсы и шоколадки

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В Новомосковске в полицию обратился 33-летний местный житель. Он заявил, что в раздевалке спортивного зала на ул. Рязанской у него украли банковскую карту. Неизвестные оплатили с ее помощью покупки на сумму 2 тысячи рублей.

При просмотре записи с камеры видеонаблюдения полицейские установили личность злоумышленниц. Ими оказались две школьницы — ученицы 4 и 6 классов. Украденной картой девочки оплатили в различных магазинах чипсы, шоколад, сок и другие продукты.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по данному факту начата процессуальная проверка. Полицейские проводят профилактическую работу со школьницами и их родителями.

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