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Повышение социальных пенсий, ответственность за фейки: какие законы вступят в силу в апреле

Повышение социальных пенсий, ответственность за фейки: какие законы вступят в силу в апреле

Собрали всё самое важное.

Повышение социальных пенсий

С 1 апреля их проиндексируют на 8,6%. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, это коснется 4 млн человек.

Речь идет о социальных пенсиях по инвалидности, по потере кормильца, по старости и о социальных пенсиях детям, оба родителя которых неизвестны.

Индексация проводится автоматически, заявления не нужно подавать.

Оплата через систему быстрых платежей теперь проще

Банки - участники системы быстрых платежей (СБП) должны обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП.

Такие переводы используются для оплаты товаров и услуг.

Упрощение получения соцподдержки

Для этого установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов их банковских счетов.

Гражданин сможет выразить согласие с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, заполнив соответствующие поля формы в личном кабинете на госуслугах.

Регистрация на сайте Госуслуг с 14 лет

Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на госуслугах. Для этого им нужно будет ввести СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес почты.

Детей до 14 лет могут регистрировать только их законные представители (родители, опекуны), которые сами прошли регистрацию в ЕСИА.

Дети смогут зайти в свой электронный дневник, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в вуз и т.д.

Ответственность за фейки о работе госорганов РФ за рубежом

Вступит в силу 5 апреля. За ложную информацию о работе российских госорганов за рубежом будет грозить такая же ответственность, как за фейки о действиях ВС РФ.

Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК.

За публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ своих полномочий за пределами страны в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержание международного мира и безопасности будет грозить до 3 лет лишения свободы.

Также вводятся штрафы за дискредитацию работы госорганов России за рубежом.

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