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В алексинском парке установят арт-объект «33 Богатыря»
Фото: Благотворительный фонд "Шаг в жизнь".

В алексинском парке установят арт-объект «33 Богатыря»

Его поставят, как только позволит погода.

В алексинском парке «Жалка» установят арт-объект «33 Богатыря» по мотивам сказки Пушкина о царе Салтане. Над скульптурной композицией работали мастера Благотворительного фонда «Шаг в жизнь».

Несмотря на то, что арт-объект называется «33 Богатыря», по факту сказочных героев в парке будет всего 15.

Как сообщается на сайте фонда, новый арт-объект установят рядом со скульптурной группой «Царевна-Лебедь с лебедушкой» таким образом, чтобы создавалась иллюзия выхода богатырей из моря под предводительством Черномора.

 

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