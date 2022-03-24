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В Тульской области нашли нелегальных кредиторов и финансовую пирамиду
Фото: susu.ru

В Тульской области нашли нелегальных кредиторов и финансовую пирамиду

Специалисты Банка России рассказывают, как не попасть в сети недобросовестных финансистов.

В 2021 году сотрудники тульского отделения выявили в регионе девять компаний, выдававших нелегальные кредиты, и одну финансовую пирамиду. Они оказывали населению финансовые услуги, не имея на это права, выдавали себя за ломбарды и микрофинансовые организации. Организации внесены в предупредительный перечень мегарегулятора.

Банк России ведет специальный список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Он насчитывает почти 4500 названий и регулярно обновляется. Информацию о выявленных организациях регулятор передает в правоохранительные и другие уполномоченные органы.

Еще одна компания занималась незаконной деятельностью в сфере потребительской кооперации. Привлеченные средства от новых пайщиков шли на выплаты процентов членам кредитно-потребительского кооператива. Подобная практика нарушает принцип деятельности КПК и является признаком финансовой пирамиды.

- Прежде чем обратиться в финансовую организацию, проверьте ее легальность. Это можно сделать на сайте cbr.ru, — предупреждает заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин. — Кроме того, уточните, не находится ли она в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Будьте особенно бдительны, если вам поступают предложения о вложениях в неизвестные вам проекты.

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