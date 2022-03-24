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Тульский музей оружия проводит конкурс ко дню рождения Петра Первого
Фото: пресс-служба Тульского музея оружия

Тульский музей оружия проводит конкурс ко дню рождения Петра Первого

Принять участие в нём могут все желающие.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра Великого в 2022 году, Тульский музей оружия объявляет конкурс детского и семейного творчества «Блистал величеством в работе… И мир делами удивил!»

В 2021 году музей оружия вошел в состав Ассамблеи петровских музеев, объединяющей более 100 российских музеев петровских городов и регионов, история которых напрямую связана с деяниями российского императора.

В постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности», на выставке «Указом Петра Великого…», а также в ходе тематических мероприятий, культурно-образовательных программ и экскурсий широко освещается роль Петра Первого в создании и развитии оружейного производства в городе Туле на протяжении более трех столетий.

Прием авторских работ осуществляется с 20 марта по 1 сентября в соответствии с Положением о Конкурсе, которое можно найти тут. По итогам конкурса в Музее состоится выставка авторских работ и торжественное награждение победителей.

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