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Губернский каток в Туле закроется 4 апреля
Фото из архива Myslo.

Губернский каток в Туле закроется 4 апреля

В областной столице он работает с 17 декабря.

Стала известна дата закрытия Губернского катка в Туле. 3 апреля он будет работать в обычном режиме, а с 4 числа уже начнется его демонтаж. Об этом Myslo рассказали в пресс-службе правительства Тульской области.

Напомним, каток был открыт 17 декабря 2021 года. Посетить его бесплатно может любой желающий. Чтобы покататься на коньках, необходимо оставить залог 1500 рублей или документ, удостоверяющий личность (кроме паспорта).

Продолжительность сеанса составляет 1 час 15 минут, технический перерыв длится 45 минут. В пункте проката — 250 пар коньков с 26-го размера по 48-й. После каждого возврата их дезинфицируют и сушат.

В будни — шесть сеансов каждые два часа — с 10.00 до 20.00.

Чтобы избежать очередей, 50% (75 билетов) доступны при онлайн-бронировании на сайте катка, остальные 75 — на входе. Забронировать можно не ранее, чем за 2 часа до начала каждого сеанса, получить на месте — за 1 час. На 1 сеанс выдается не более 3 билетов на одного человека.

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