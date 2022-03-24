Бигль за 16 тыс. рублей: тулячка продавала несуществующих щенков

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские из Алтайского края в ходе служебной командировки задержали жительницу Тульской области, подозреваемую в мошенничестве.

По предварительным данным, 26-летняя тулячка в декабре 2021 года разместила объявление о продаже щенков породы бигль, хотя на самом деле никаких собак у нее не было. За одно животное она просила 16 тысяч рублей. Фотографии для объявления она брала из интернета, при этом указывала, что щенки находятся на территории Алтайского края.

Тулячка просила предоплату от потенциальных покупателей, а после того, как деньги поступали на счет, переставала выходить на связь.

- Четверо жителей Алтайского края, так и не дождавшись купленных питомцев, обратились в полицию. Предварительно известно, что задержанная причастна к совершению еще шести аналогичных фактов на территории Республики Башкортостан, Омской, Кемеровской и Новосибирской областей. Точное количество пострадавших и нанесённый им ущерб устанавливаются, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.