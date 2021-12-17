В Туле открылся Губернский каток
Посетить его может любой желающий. QR-код не нужен!
Сегодня, 17 декабря, в Туле на площади Ленина открылся Губернский каток. Он работает в областной столице уже пятый год подряд по инициативе главы региона Алексея Дюмина.
- Мы рады сегодняшнему событию. Всех приглашаем на каток! Отдыхайте, гуляйте, наслаждайтесь, — сказала во время открытия катка директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.
Единовременно в зоне проката и на льду могут находиться не более 150 человек. При входе на каток у посетителей измерят температуру. В маске нужно будет находиться только в зоне проката, на льду, естественно, — без.
Площадь пункта проката, как и в прошлом году, составляет 400 квадратных метров. Там установлены рециркуляторы закрытого типа, которые будут работать непрерывно.
Для посещения катка QR-коды не потребуются.
Продолжительность сеанса составит 1 час 15 минут, технический перерыв продлится 45 минут.
В пункте проката — 250 пар коньков с 26-го размера по 48-й. После каждого возврата их продезинфицируют и просушат.
В будни будет шесть сеансов каждые два часа — с 10.00 до 20.00, в выходные — дополнительный седьмой в 22.00.
Чтобы избежать очередей, 50% (75 билетов) будут доступны при онлайн-бронировании на сайте катка, остальные 75 — на входе. Забронировать можно не ранее, чем за 2 часа до начала каждого сеанса, получить на месте — за 1 час. На 1 сеанс выдается не более 3 билетов на одного человека.
Большой фоторепортаж с открытия смотрите позже на Myslo!