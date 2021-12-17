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В Туле открылся Губернский каток
Фото Максима Котенева.

В Туле открылся Губернский каток

Посетить его может любой желающий. QR-код не нужен!

Сегодня, 17 декабря, в Туле на площади Ленина открылся Губернский каток. Он работает в областной столице уже пятый год подряд по инициативе главы региона Алексея Дюмина.

- Мы рады сегодняшнему событию. Всех приглашаем на каток! Отдыхайте, гуляйте, наслаждайтесь, — сказала во время открытия катка директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.

Каток бесплатный. Чтобы покататься на коньках, необходимо оставить залог 1500 рублей или документ, удостоверяющий личность (кроме паспорта).
 

Единовременно в зоне проката и на льду могут находиться не более 150 человек. При входе на каток у посетителей измерят температуру. В маске нужно будет находиться только в зоне проката, на льду, естественно, — без.

Площадь пункта проката, как и в прошлом году, составляет 400 квадратных метров. Там установлены рециркуляторы закрытого типа, которые будут работать непрерывно.

Для посещения катка QR-коды не потребуются.

Продолжительность сеанса составит 1 час 15 минут, технический перерыв продлится 45 минут.

В пункте проката — 250 пар коньков с 26-го размера по 48-й. После каждого возврата их продезинфицируют и просушат.

В будни будет шесть сеансов каждые два часа — с 10.00 до 20.00, в выходные — дополнительный седьмой в 22.00.

Чтобы избежать очередей, 50% (75 билетов) будут доступны при онлайн-бронировании на сайте катка, остальные 75 — на входе. Забронировать можно не ранее, чем за 2 часа до начала каждого сеанса, получить на месте — за 1 час. На 1 сеанс выдается не более 3 билетов на одного человека.

Большой фоторепортаж с открытия смотрите позже на Myslo!

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Открытие Губернского катка-2021, Фото: 1
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Открытие Губернского катка-2021, Фото: 3
Открытие Губернского катка-2021, Фото: 4
Открытие Губернского катка-2021, Фото: 5
Открытие Губернского катка-2021, Фото: 6
Открытие Губернского катка-2021, Фото: 7
Открытие Губернского катка-2021, Фото: 8
Открытие Губернского катка-2021, Фото: 9
Открытие Губернского катка-2021, Фото: 10
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