«В отпуск с семьёй и на оптовку за сахаром»: какие вместительные автомобили продают туляки

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В большой семье всегда хватает забот – порой простой поход за продуктами превращается в стратегически важный поход, где у каждого из участников есть своя задача. А ведь нужно не только добраться до магазина, но ещё и привезти все покупки, ничего не помяв и не раздавив.

В нашу очередную подборку объявлений попали машины, главный козырь которых – вместительность. Критериев у нас в этот раз всего три: максимальное количество посадочных мест, категория «В» и стоимость до 1 млн рублей. Таких в нашем регионе набралось чуть больше 30. Поехали!

Самый демократичный вариант – Mitsubishi Space Star, сменивший за 25 лет своей автомобильной жизни 11 владельцев и проехавший четверть миллиона километров. По словам продавца, машина в хорошем состоянии, кузов неплохо сохранился, но есть недочёты, обусловленные возрастом. Впрочем, за 159 тысяч рублей трудно рассчитывать на большее.

Более свежий (2001 года выпуска), но при этом изрядно потрёпанный жизнью Opel Zafira владелец готов отдать за 220 тысяч рублей. Двигатель 1,6 литра, 101 л. с., передний привод и «механика». Пробег, по словам продавца, перевалил за полмиллиона километров, но при этом машина не доставляет проблем. В качестве бонуса – новый аккумулятор.

Японский минивэн Toyota Previa с двигателем объёмом 2,5 литра и мощностью в 132 «лошади» предлагается за 250 тысяч рублей. Честные семь мест, восемь владельцев, задний привод, механическая коробка передач и 360 тысяч километров на одометре. Продавец отметил, что на таком авто можно «и в отпуск с семьёй, и на оптовку за сахаром».

Почти втрое дороже – за 700 тысяч рублей – можно приобрести ещё одного «японца». Речь о Suzuki Grand Vitara, сошедшем с конвейера в 2005 году и проехавшем 231 тысячу километров. Три владельца, АКПП, полный привод и два дополнительных пассажирских сидения – хозяин пишет, что «расставаться с машиной не хочется, но обстоятельства вынуждают».

Если увеличить бюджет на покупку на 175 тысяч рублей, можно приобрести семиместный французский кроссовер Citroen C-Crosser. 2007 год выпуска, три владельца и почти 242 тысячи километров пробега. У машины дизельный мотор объёмом 2,2 л. и полный привод. Владелец уточняет, что француз в заводской окраске и хорошем техническом состоянии.

И, наконец, самый свежий, самый дорогой и самый отечественный семиместный автомобиль в нашей подборке – «Лада Ларгус» 2020 года выпуска. Всё буднично и понятно – 1,6 л., 106 «лошадей», МКПП и передний привод. А также один владелец и 94 тысячи километров пробега. Из «плюшек» – кондиционер и подогрев сидений. Цена – 900 тысяч рублей, возможен торг.

Как вам такие варианты, друзья? Считаете ли вы семиместные машины практичными и удобными? Делитесь мнениями в комментариях!