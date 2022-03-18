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«В отпуск с семьёй и на оптовку за сахаром»: какие вместительные автомобили продают туляки
Фото: avito.ru

«В отпуск с семьёй и на оптовку за сахаром»: какие вместительные автомобили продают туляки

Новый обзор интернет-объявлений от Myslo!

В большой семье всегда хватает забот – порой простой поход за продуктами превращается в стратегически важный поход, где у каждого из участников есть своя задача. А ведь нужно не только добраться до магазина, но ещё и привезти все покупки, ничего не помяв и не раздавив.

В нашу очередную подборку объявлений попали машины, главный козырь которых – вместительность. Критериев у нас в этот раз всего три: максимальное количество посадочных мест, категория «В» и стоимость до 1 млн рублей. Таких в нашем регионе набралось чуть больше 30. Поехали!

Самый демократичный вариант – Mitsubishi Space Star, сменивший за 25 лет своей автомобильной жизни 11 владельцев и проехавший четверть миллиона километров. По словам продавца, машина в хорошем состоянии, кузов неплохо сохранился, но есть недочёты, обусловленные возрастом. Впрочем, за 159 тысяч рублей трудно рассчитывать на большее.

Галерея
Семиместные автомобили, Фото: 1
Семиместные автомобили, Фото: 2
Семиместные автомобили, Фото: 3
Семиместные автомобили, Фото: 4
Семиместные автомобили, Фото: 5
Семиместные автомобили, Фото: 6
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Более свежий (2001 года выпуска), но при этом изрядно потрёпанный жизнью Opel Zafira владелец готов отдать за 220 тысяч рублей. Двигатель 1,6 литра, 101 л. с., передний привод и «механика». Пробег, по словам продавца, перевалил за полмиллиона километров, но при этом машина не доставляет проблем. В качестве бонуса – новый аккумулятор.

Галерея
Семиместные автомобили, Фото: 1
Семиместные автомобили, Фото: 2
Семиместные автомобили, Фото: 3
Семиместные автомобили, Фото: 4
Семиместные автомобили, Фото: 5
Семиместные автомобили, Фото: 6
показать все фотографии

Японский минивэн Toyota Previa с двигателем объёмом 2,5 литра и мощностью в 132 «лошади» предлагается за 250 тысяч рублей. Честные семь мест, восемь владельцев, задний привод, механическая коробка передач и 360 тысяч километров на одометре. Продавец отметил, что на таком авто можно «и в отпуск с семьёй, и на оптовку за сахаром».

Галерея
Семиместные автомобили, Фото: 1
Семиместные автомобили, Фото: 2
Семиместные автомобили, Фото: 3
Семиместные автомобили, Фото: 4
Семиместные автомобили, Фото: 5
Семиместные автомобили, Фото: 6
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Почти втрое дороже – за 700 тысяч рублей – можно приобрести ещё одного «японца». Речь о Suzuki Grand Vitara, сошедшем с конвейера в 2005 году и проехавшем 231 тысячу километров. Три владельца, АКПП, полный привод и два дополнительных пассажирских сидения – хозяин пишет, что «расставаться с машиной не хочется, но обстоятельства вынуждают».

Галерея
Семиместные автомобили, Фото: 1
Семиместные автомобили, Фото: 2
Семиместные автомобили, Фото: 3
Семиместные автомобили, Фото: 4
Семиместные автомобили, Фото: 5
Семиместные автомобили, Фото: 6
показать все фотографии

Если увеличить бюджет на покупку на 175 тысяч рублей, можно приобрести семиместный французский кроссовер Citroen C-Crosser. 2007 год выпуска, три владельца и почти 242 тысячи километров пробега. У машины дизельный мотор объёмом 2,2 л. и полный привод. Владелец уточняет, что француз в заводской окраске и хорошем техническом состоянии.

Галерея
Семиместные автомобили, Фото: 1
Семиместные автомобили, Фото: 2
Семиместные автомобили, Фото: 3
Семиместные автомобили, Фото: 4
Семиместные автомобили, Фото: 5
Семиместные автомобили, Фото: 6
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И, наконец, самый свежий, самый дорогой и самый отечественный семиместный автомобиль в нашей подборке – «Лада Ларгус» 2020 года выпуска. Всё буднично и понятно – 1,6 л., 106 «лошадей», МКПП и передний привод. А также один владелец и 94 тысячи километров пробега. Из «плюшек» – кондиционер и подогрев сидений. Цена – 900 тысяч рублей, возможен торг.

Галерея
Семиместные автомобили, Фото: 1
Семиместные автомобили, Фото: 2
Семиместные автомобили, Фото: 3
Семиместные автомобили, Фото: 4
Семиместные автомобили, Фото: 5
Семиместные автомобили, Фото: 6
показать все фотографии

Как вам такие варианты, друзья? Считаете ли вы семиместные машины практичными и удобными? Делитесь мнениями в комментариях!

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