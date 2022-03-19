новости
новости
Регистрация
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж

В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж

19 марта в Тульском кремле состоялся забег, посвященный 8-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В забеге приняли участие порядка 600 спортсменов из Тульской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Омской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тверской областей, Москвы, Республики Башкортостан, Республики Чувашия, Санкт-Петербурга и Хабаровского края.
 
Участников забега приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что при поддержке Губернатора Алексея Дюмина в регионе создаются необходимые условия для массового и профессионального спорта, появляются современные спортивные объекты. И каждый может выбрать себе направление.
 
«Сегодняшний спортивный праздник — долгожданное событие для десятков поклонников легкоатлетических забегов и активного досуга. Здесь можно посоревноваться в скорости и зарядиться отличным настроением, провести время с близкими и друзьями. Уверен, вместе мы сделаем все, чтобы наша страна была здоровой и сильной державой», — отметил министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.
 

 
Дети преодолели дистанции в 300 и 600 метров. Для взрослых был организован забег на 5 км и 10 км.
 
На финише всех участников ждали памятные подарки.
 
Галерея
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 1
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 2
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 3
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 4
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 5
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 6
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 7
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 8
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 9
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 10
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 11
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 12
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 13
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 14
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 15
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 16
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 17
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 18
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 19
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 20
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 21
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 22
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 23
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 24
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 25
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 26
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 27
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 28
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 29
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 30
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 31
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 32
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 33
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 34
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 35
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 36
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 37
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 38
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 39
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 40
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 41
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 42
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 43
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 44
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 45
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 46
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 47
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 48
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 49
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 50
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 51
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 52
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 53
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 54
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 55
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 56
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 57
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 58
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 59
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 60
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 61
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 62
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 63
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 64
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 65
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 66
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 67
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 68
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 69
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 70
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 71
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 72
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 73
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 74
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 75
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 76
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 77
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 78
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 79
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 80
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 81
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 82
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 83
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 84
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 85
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 86
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 87
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 88
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 89
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 90
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 91
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 92
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 93
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 94
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 95
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 96
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 97
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 98
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 99
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 100
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 101
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 102
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 103
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 104
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 105
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 106
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 107
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 108
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 109
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 110
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 111
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 112
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 113
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 114
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 115
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 116
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 117
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 118
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 119
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 120
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 121
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 122
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 123
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 124
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 125
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 126
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 127
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 128
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 129
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 130
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 131
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 132
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 133
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 134
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 135
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 136
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 137
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 138
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 139
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 140
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 141
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 142
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 143
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 144
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 145
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 146
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 147
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 148
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 149
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 150
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 151
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 152
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 153
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 154
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 155
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 156
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 157
В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж, Фото: 158
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:38 0
Другие статьи по темам
Событие
забегКрым
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«В отпуск с семьёй и на оптовку за сахаром»: какие вместительные автомобили продают туляки
«В отпуск с семьёй и на оптовку за сахаром»: какие вместительные автомобили продают туляки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.