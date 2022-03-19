В Туле прошел легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»: фоторепортаж

В забеге приняли участие порядка 600 спортсменов из Тульской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Омской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тверской областей, Москвы, Республики Башкортостан, Республики Чувашия, Санкт-Петербурга и Хабаровского края.

Участников забега приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что при поддержке Губернатора Алексея Дюмина в регионе создаются необходимые условия для массового и профессионального спорта, появляются современные спортивные объекты. И каждый может выбрать себе направление.

«Сегодняшний спортивный праздник — долгожданное событие для десятков поклонников легкоатлетических забегов и активного досуга. Здесь можно посоревноваться в скорости и зарядиться отличным настроением, провести время с близкими и друзьями. Уверен, вместе мы сделаем все, чтобы наша страна была здоровой и сильной державой», — отметил министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

Дети преодолели дистанции в 300 и 600 метров. Для взрослых был организован забег на 5 км и 10 км.

На финише всех участников ждали памятные подарки.