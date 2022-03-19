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В Тульской области гражданин США Джон Лауритзен принял российское гражданство
По материалам пресс-службы УМВД по Тульской области.

В Тульской области гражданин США Джон Лауритзен принял российское гражданство

Торжественная процедура прошла 18 марта 2022 года в межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский».

Присягу гражданина РФ принесли восемь иностранцев из бывших союзных республиках, а также гражданин США Джон Лауритзен.
 
Джон родился в 1972 году в штате Миннесота. Вместе с супругой Светланой они приехали в Россию больше 20 лет назад. Основанием для приобретения Джоном российского гражданства стало то обстоятельство, что его супруга является гражданкой России, и они длительное время состоят в законном браке.
 
Сегодня Джон Лауритзен работает руководителем подразделения по производству кормов для животных одного из крупных предприятий в Ефремове. 
 
В настоящее время отделом по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» оформляется паспорт гражданина Российской Федерации, который будет вручен Джону Лауритзену в самое ближайшее время.
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