В Тульской области гражданин США Джон Лауритзен принял российское гражданство

По материалам пресс-службы УМВД по Тульской области.

Присягу гражданина РФ принесли восемь иностранцев из бывших союзных республиках, а также гражданин США Джон Лауритзен.

Джон родился в 1972 году в штате Миннесота. Вместе с супругой Светланой они приехали в Россию больше 20 лет назад. Основанием для приобретения Джоном российского гражданства стало то обстоятельство, что его супруга является гражданкой России, и они длительное время состоят в законном браке.

Сегодня Джон Лауритзен работает руководителем подразделения по производству кормов для животных одного из крупных предприятий в Ефремове.

В настоящее время отделом по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» оформляется паспорт гражданина Российской Федерации, который будет вручен Джону Лауритзену в самое ближайшее время.