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Где в Туле не будет света 18 марта

Где в Туле не будет света 18 марта

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 8-а, 10, 12, 21, 33,
  • 9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-д, 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.),
  • ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.),
  • 6-й Полюсный пр-д, 11,
  • 11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 7-а, 1-7 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8,
  • 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.),
  • 17-й пр-зд, 1-28,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 66-82 (чётн.),
  • ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 47-63 (нечётн.),
  • ул. Малиновая Засека, 37,
  • ул. Марата, 36-44 (чётн.), 37-51 (нечётн.),
  • ул. Победы, 1-29 (нечётн.), 2-а, 2-28 (чётн.),
  • ул. М. Горького, 1,
  • ул. Шмидта, 2, 6, 3-11 (нечётн.).
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