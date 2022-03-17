«Каждому по факту рядом нужен человек»: туляков приглашают на концерт Zivert

26 марта в манеже центрального стадиона «Арсенал» выступит Zivert. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Zivert — винтажная пластинка в современном звучании, сверхновая звезда отечественной музыки и лейбла «Первое музыкальное»! Именно она стала голосом лозунга «Life в кайф» и разрушила мифы о том, что «каждому по факту рядом нужен человек».

Молодая, яркая, смелая, Юля посвятила всю себя музыке и завоевала не только любовь слушателей, но и уважение среди коллег. Сегодня Zivert — одна из самых востребованных артисток российского шоу бизнеса, обладательница «Золотого граммофона» за песню Credo, наград «Артист года» и «Песня года» по версии ЖАРА Music Awards 2021, а также «Лучшая артистка» и «Лучшая коллаборация» премии New Radio Awards 2021 за совместный трек с Бастой «Неболей».

В 2021 году Zivert стала одной из самых номинируемых (6 номинаций!) артисток на премии Муз-ТВ. Впереди — новые победы, новая музыка и концерт в вашем городе.

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