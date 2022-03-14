В Тульской области за сутки подтвердилось 374 случая ковида, 44 человека госпитализировано
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 374 случая коронавируса, 44 человека госпитализировали, 426 — выздоровели, 8 — скончались.
Всего с начала пандемии в регионе подтвердилось 144 922 случая ковида, 127 300 пациентов вылечились, 4955 — умерли.
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