В Веневском районе в ДТП с перевертышем пострадал мужчина

Утром в минувшее воскресенье на 139-м км автодороги М-4 «Дон» (Веневский район, недалеко от поселка Бельковского) произошло ДТП. По предварительной информации, 38-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением. Автомобиль врезался в опору линии электропередачи и опрокинулся.

«В результате ДТП госпитализирован пассажир автомобиля Hyundai Solaris, мужчина 1982 года рождения», — сообщила региональная Госавтоинспекция.