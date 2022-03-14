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В Веневском районе в ДТП с перевертышем пострадал мужчина

В Веневском районе в ДТП с перевертышем пострадал мужчина

Машина врезалась в опору линии электропередачи.

Утром в минувшее воскресенье на 139-м км автодороги М-4 «Дон» (Веневский район, недалеко от поселка Бельковского) произошло ДТП. По предварительной информации, 38-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением. Автомобиль врезался в опору линии электропередачи и опрокинулся.
 
«В результате ДТП госпитализирован пассажир автомобиля Hyundai Solaris, мужчина 1982 года рождения», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:40 +1
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