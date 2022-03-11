В Тульской области увеличился спрос на ипотеку

Фото из архива Myslo.

Спрос на покупку квартир в ипотеку в 2022 году увеличился в два раза. Об этом 11 марта сообщила руководитель Управления Росреестра по Тульской области Светлана Калмыкова.

По данным ведомства, с начала года в регионе зарегистрировано 3122 договора об ипотеке. За аналогичный период 2021 года — 1535.

Напомним, на территории Тульской области действует проект Росреестра «Электронная ипотека за 1 день». По реализации данного проекта Управление сотрудничает с банками ВТБ, «Совкомбанк» и Сбербанк. Так, за январь — март прошлого года в электронном виде подано 550 заявлений на регистрацию ипотеки. За аналогичный период 2022 года — уже 1985 заявлений.