В Тульской области обнаружили поддельные доллары и евро

Фото pixabay.com

В банковской системе региона в 2021 году выявлено 593 российских денежных знака с признаками подделки — 580 банкнот и 13 монет. Это на 11 штук меньше, чем в 2020 году, сообщили в Тульском отделении Банка России.

Пятитысячные банкноты составили 62% от общего количества обнаруженных фальшивок — их найдено 405 штук. На втором месте двухтысячные банкноты — их 109 штук (18%). Кроме того, эксперты обнаружили фальшивки номиналами 1000, 500, 100 и 50 рублей, а также поддельные монеты номиналом 10 и 5 рублей.

Среди банкнот иностранных государств выявлено 5 подделок номиналом 50 долларов США, 4 стодолларовые и одна фальшивка номиналом 50 евро.

Для кассовых работников торговых точек Банк России разработал дистанционный учебный курс по определению подлинности и платежеспособности российских денежных знаков. Программа предусматривает самостоятельное изучение материалов, а также итоговое тестирование. При его успешном прохождении участники получают сертификаты и отличительные знаки для размещения на рабочем месте. Учебный курс доступен на сайте Университета Банка России.