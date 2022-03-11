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Тулячка продает акулу из IKEA за 800 тысяч рублей
Фото: Авито.

Тулячка продает акулу из IKEA за 800 тысяч рублей

Такое объявление появилось на Авито.

После закрытия магазинов IKEA в России люди массово начали распродавать купленные в этой сети вещи. Одна из самых популярных — фирменная акула «Блохэй».

Туляки не стали исключением и тоже продают мягкую игрушку из IKEA по сумасшедшим ценам. Так, на сайте Авито в данный момент самая дорогая «икеевская» акула в нашем регионе стоит 800 тысяч рублей.

Владелица пишет, что игрушка в хорошем состоянии, но б/у.

Житель Новомосковска продает акулу за 500 тысяч рублей или меняет на iPhone 12 Pro Max.

У одного из продавцов «Блохэй» стоит 10 тысяч рублей.

- Лежит без дела. Покупала год назад, отличное состояние, без изъянов, — пишет автор объявления.

Справедливости ради отметим, что акулу на Авито можно купить и гораздо дешевле — есть объявления и за 500 рублей.

 
 

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