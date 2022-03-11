Тулячка продает акулу из IKEA за 800 тысяч рублей
Такое объявление появилось на Авито.
После закрытия магазинов IKEA в России люди массово начали распродавать купленные в этой сети вещи. Одна из самых популярных — фирменная акула «Блохэй».
Туляки не стали исключением и тоже продают мягкую игрушку из IKEA по сумасшедшим ценам. Так, на сайте Авито в данный момент самая дорогая «икеевская» акула в нашем регионе стоит 800 тысяч рублей.
Владелица пишет, что игрушка в хорошем состоянии, но б/у.
Житель Новомосковска продает акулу за 500 тысяч рублей или меняет на iPhone 12 Pro Max.
У одного из продавцов «Блохэй» стоит 10 тысяч рублей.
- Лежит без дела. Покупала год назад, отличное состояние, без изъянов, — пишет автор объявления.
Справедливости ради отметим, что акулу на Авито можно купить и гораздо дешевле — есть объявления и за 500 рублей.
Читайте также по теме:
Туляки стали распродавать «эксклюзив» и еду из McDonald's и Coca-Cola