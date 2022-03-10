Зареченцам рассказали, как правильно выгуливать собак
Людям раздали памятки и напомнили, что за нарушения есть ответственность.
10 марта в Баташевском парке провели рейд, во время которого владельцам собак напомнили правила выгула их животных.
При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие условия:
- исключить возможность неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
- обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
- не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.
Горожанам были выданы соответствующие памятки. Отмечается, что подобные рейды в общественных местах округа будут продолжены.
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