Зареченцам рассказали, как правильно выгуливать собак

Людям раздали памятки и напомнили, что за нарушения есть ответственность.

10 марта в Баташевском парке провели рейд, во время которого владельцам собак напомнили правила выгула их животных.

Представители ГУ ТО «Тульские парки» и администрации Зареченского округа рассказали хозяевам четвероногих питомцев, что согласно ст. 13 ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» установлены требования к содержанию домашних животных.

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие условия:

исключить возможность неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

Горожанам были выданы соответствующие памятки. Отмечается, что подобные рейды в общественных местах округа будут продолжены.