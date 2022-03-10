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Зареченцам рассказали, как правильно выгуливать собак

Зареченцам рассказали, как правильно выгуливать собак

Людям раздали памятки и напомнили, что за нарушения есть ответственность.

10 марта в Баташевском парке провели рейд, во время которого владельцам собак напомнили правила выгула их животных.
 
Представители ГУ ТО «Тульские парки» и администрации Зареченского округа рассказали хозяевам четвероногих питомцев, что согласно ст. 13 ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» установлены требования к содержанию домашних животных.
 
 
При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие условия:
 
  • исключить возможность неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
  • обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
  • не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.
 
Горожанам были выданы соответствующие памятки. Отмечается, что подобные рейды в общественных местах округа будут продолжены.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:02 +3
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