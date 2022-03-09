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В Туле коллекторов оштрафовали на 60 тысяч рублей за навязчивость
Кадр из фильма «Коллектор».

В Туле коллекторов оштрафовали на 60 тысяч рублей за навязчивость

Коллекторская организация превысила лимит телефонных звонков туляку о просрочке кредита.

На днях Арбитражный суд Тульской области рассмотрел протокол Управления Федеральной службы судебных приставов об административном правонарушении в отношении коллекторов. Организация осуществляла взыскание просроченной задолженности с жителя областного центра. Суд вынес решение о наложении на коллекторов административного штрафа в размере 60 тыс. рублей.
 
Выяснилось, что в ходе работы с должником сотрудники коллекторского агентства превысили «лимит» разрешенных данным законом телефонных переговоров. Этим они нарушили ст. 7 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
 
Как рассказали в пресс-службе регионального УФССП, в 2021 году суды рассмотрели 109 таких дел. Виновные привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов — более 7 млн рублей.
 
С начала 2022 года приставы составили уже 8 протоколов в отношении кредитных, микрофинансовых и коллекторских организаций.
 
Напоминаем, что жители Тулы и Тульской области, права которых нарушены действиями коллекторских агентств, могут обратиться к специалистам УФССП России по Тульской области по тел. 8 (4872) 35−06−04.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:00 +3
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