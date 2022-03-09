Туляки: «Толстовский сквер развалился! Выглядит просто отвратительно»

Туляки обратили внимание на состояние Толстовского сквера, который расположен на проспекте Ленина.

Ступеньки посыпались, гранитные плиты на монументе местами откололись и развалились.

Оставляет желать лучшего и обшивка фонтана:

А завершают картину покосившиеся лавочки:

Myslo направил запрос в администрацию города, чтобы узнать, когда сквер собираются привести в порядок.