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Туляки: «Толстовский сквер развалился! Выглядит просто отвратительно»

Туляки: «Толстовский сквер развалился! Выглядит просто отвратительно»

Ступеньки посыпались, плиты на монументе местами отвалились.

Туляки обратили внимание на состояние Толстовского сквера, который расположен на проспекте Ленина.

Ступеньки посыпались, гранитные плиты на монументе местами откололись и развалились.

Оставляет желать лучшего и обшивка фонтана:

А завершают картину покосившиеся лавочки:

Myslo направил запрос в администрацию города, чтобы узнать, когда сквер собираются привести в порядок.

Галерея
Толстовский сквер развалился, Фото: 1
Толстовский сквер развалился, Фото: 2
Толстовский сквер развалился, Фото: 3
Толстовский сквер развалился, Фото: 4
Толстовский сквер развалился, Фото: 5
Толстовский сквер развалился, Фото: 6
Толстовский сквер развалился, Фото: 7
Толстовский сквер развалился, Фото: 8
Толстовский сквер развалился, Фото: 9
Толстовский сквер развалился, Фото: 10
Толстовский сквер развалился, Фото: 11
Толстовский сквер развалился, Фото: 12
Толстовский сквер развалился, Фото: 13
Толстовский сквер развалился, Фото: 14
Толстовский сквер развалился, Фото: 15
Толстовский сквер развалился, Фото: 16
Толстовский сквер развалился, Фото: 17
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:20 +9
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