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Новый сезон Оружейной лиги КВН стартует в Туле 20 марта

Новый сезон Оружейной лиги КВН стартует в Туле 20 марта

Туляков приглашают на фестиваль юмора!

20 марта в Туле стартует пятый сезон Оружейной лиги КВН. Редакторами по-прежнему являются Евгений Лазукин и Илья Запольский, участники Премьер-лиги в составе команды КВН Сборная Тульской области.

На фестивале выступят коллективы из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Орла и других городов. Среди участников будут уже знакомые тульскому зрителю команды «АкваБатя», «Изменяя внутренний мир», «Стратеги», Сборная ТулГУ, «Все проспали», «Гагарин, я вас любила».

Среди новичков заявлена московская команда «Без баб», которая в этом сезоне будет выступать в Премьер-лиге.

Фестиваль Оружейной лиги КВН состоится в Городском концертном зале, начало в 17.00. Билеты бесплатные, их можно забронировать у администратора.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:05 −1
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