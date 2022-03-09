новости
новости
Регистрация
В Тульской области девушка и ее несовершеннолетний друг отравились угарным газом

В Тульской области девушка и ее несовершеннолетний друг отравились угарным газом

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

7 марта в квартире одного из домов в городе Болохово Киреевского района едва не произошла трагедия. 18-летняя девушка и ее 16-летний знакомый почувствовали плохо и вызвали себе скорую. Как оказалось — вовремя: медики обнаружили у молодых людей признаки отравления угарным газом и доставили их в больницу.
 
На данный момент предполагается, что превышение концентрации угарного газа произошло во время работы проточного газового водонагревателя
 
Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
 
В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, в обслуживающей дом УК изъята документация, назначены необходимые судебные экспертизы.
 
«В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям сотрудников организации, осуществлявшей обслуживание в указанном доме дымовых и вентиляционных каналов», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:56 +1
Другие статьи по темам
Событие
отравление угарным газомпроисшествия
Место
Тульская областьКиреевский районБолохово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Существенный рост цен на стройматериалы в Тульской области: ФАС проведет проверку
Существенный рост цен на стройматериалы в Тульской области: ФАС проведет проверку
Сахар вырос в цене на 22%: что дорожает в Тульской области и ждет ли нас дефицит продуктов?
Сахар вырос в цене на 22%: что дорожает в Тульской области и ждет ли нас дефицит продуктов?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.