В Тульской области девушка и ее несовершеннолетний друг отравились угарным газом
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
7 марта в квартире одного из домов в городе Болохово Киреевского района едва не произошла трагедия. 18-летняя девушка и ее 16-летний знакомый почувствовали плохо и вызвали себе скорую. Как оказалось — вовремя: медики обнаружили у молодых людей признаки отравления угарным газом и доставили их в больницу.
На данный момент предполагается, что превышение концентрации угарного газа произошло во время работы проточного газового водонагревателя
Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, в обслуживающей дом УК изъята документация, назначены необходимые судебные экспертизы.
«В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям сотрудников организации, осуществлявшей обслуживание в указанном доме дымовых и вентиляционных каналов», — сообщает пресс-служба СУ
СК России по Тульской области.
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