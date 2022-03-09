В Тульской области девушка и ее несовершеннолетний друг отравились угарным газом

7 марта в квартире одного из домов в городе Болохово Киреевского района едва не произошла трагедия. 18-летняя девушка и ее 16-летний знакомый почувствовали плохо и вызвали себе скорую. Как оказалось — вовремя: медики обнаружили у молодых людей признаки отравления угарным газом и доставили их в больницу.

На данный момент предполагается, что превышение концентрации угарного газа произошло во время работы проточного газового водонагревателя

Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, в обслуживающей дом УК изъята документация, назначены необходимые судебные экспертизы.