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Какие дома Тулы будут обесточены 10 марта

Какие дома Тулы будут обесточены 10 марта

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 98-а,
  • ул. Калинина, 1, 3, 18 к. 3-а,
  • ул. Ложевая, 132, 132-а, 134, 134-а, 147,
  • ул. Плеханова, 153,
  • ул. К. Маркса, 79-173 (нечётн.), 86-154 (чётн.), 126-а,
  • ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2,
  • ул. Епифанская, 126,
  • ул. Станиславского, 12, 14, 16, 18, 20,
  • ул. Н. Руднева, 49, 50, 52, 54-а, 54-б,
  • ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
  • ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
  • 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
  • ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а,
  • ул. Глухополянская, 19-б,
  • пос. Октябрьский: 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
  • ул. Капитана Громова, 48-64 (чётн.), 33, 35,
  • 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),
  • 25-й пр-д, 44,
  • ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
  • п. Горелки: ул. Большая, 1-12,
  • пр-д Гарнизонный, 1, 2, 5, 8,
  • пер. Ягодный, 1-5 (нечётн.).
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