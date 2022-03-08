Алексей Дюмин поздравил женщин с 8 Марта

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил женщин с международным женским днем. Текст поздравления опубликован на сайте регионального правительства:

Этот замечательный праздник — ещё одна возможность сказать, как много вы значите для нас. Вы делаете нашу жизнь яркой и полной, воодушевляете и поддерживаете нас.

Спасибо вам за доброту, чуткость и сердечность. За искреннее желание дарить счастье и радость.

Вы создаете уют дома и смотрите за детьми. Умеете трудиться на результат и не жалеете на это сил.

Пусть мужчины ценят всё, что вы делаете для них и для детей. Дарят вам цветы, уделяют как можно больше внимания и во всем остаются для вас опорой.

Желаю вам здоровья, любви, благополучия и добра!