Газпромбанк решил сделать все свои карты бессрочными

- Срок действия всех карт, выпущенных Газпромбанком, будет автоматически продлен навсегда. Просим клиентов не обращать внимание на указанную на карте дату. Вы можете продолжать ей пользоваться на территории России до физического износа пластика. Дополнительно выпускать карту «Мир» не требуется. При оплате в интернете вводите срок действия, указанный на карте, — говорится в сообщении кредитной организации.



Ранее Альфа-банк заявил, что продляет действие всех карт Visa и Mastercard до декабря 2028 года.



Напомним, что карты Visa и Mastercard российских банков с 10 марта не смогут работать за рубежом.