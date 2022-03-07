7 марта за порядком в городе проследит дежурный

В понедельник, 7 марта, дежурный – начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу Щербаков Максим Александрович.



По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).