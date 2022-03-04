Кто в Тульской области больше всех заработал в 2021 году?

Согласно данным Туластата, больше всех в 2021 году заработали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтеры, финансисты, страховщики и т. д. Средняя заработная плата у них составила 69 229,2 руб.

Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 28 154,8 руб.

Подробная информация — в таблице:

Название 2021 г. сельское, лесное хозяйство,

охота, рыболовство и рыбоводство 41673,6 добыча полезных ископаемых 46974,7 обрабатывающие производства 49784,5 обеспечение электрической энергией,

газом и паром, кондиционирование

воздуха 48625,3 водоснабжение 32803,2 строительство 39399 торговля, ремонт автотранспортных

средств и мотоциклов 33839,6 транспортировка и хранение 39552 деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания 28154,8 деятельность в области информации

и связи 52991 деятельность финансовая и страховая 69229,2 деятельность по операциям

с недвижимостью 32540,2 деятельность профессиональная,

научная, техническая 58331,3 деятельность административная и

сопутствующие доп. услуги 28591,8 гос. управление и обеспечение

военной безопасности; соц. обеспечение 49712,5 образование 33799,2 деятельность в области здравоохранения

и социальных услуг 41150 деятельность в области

культуры, спорта и организации досуга и развлечений 54173,8 предоставление прочих видов услуг 29682,6

Расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?