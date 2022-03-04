Кто в Тульской области больше всех заработал в 2021 году?
Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате.
Согласно данным Туластата, больше всех в 2021 году заработали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтеры, финансисты, страховщики
Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 28 154,8 руб.
Подробная информация — в таблице:
|Название
|2021 г.
|
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
|41673,6
|добыча полезных ископаемых
|46974,7
|обрабатывающие производства
|49784,5
|
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха
|48625,3
|водоснабжение
|32803,2
|строительство
|39399
|
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
|33839,6
|транспортировка и хранение
|39552
|
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
|28154,8
|
деятельность в области информации
и связи
|52991
|деятельность финансовая и страховая
|69229,2
|
деятельность по операциям
с недвижимостью
|32540,2
|
деятельность профессиональная,
научная, техническая
|58331,3
|
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги
|28591,8
|
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение
|49712,5
|образование
|33799,2
|
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
|41150
|
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений
|54173,8
|предоставление прочих видов услуг
|29682,6
Расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?
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