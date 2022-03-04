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Кто в Тульской области больше всех заработал в 2021 году?

Кто в Тульской области больше всех заработал в 2021 году?

Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате.

Согласно данным Туластата, больше всех в 2021 году заработали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтеры, финансисты, страховщики и т. д. Средняя заработная плата у них составила 69 229,2 руб.

Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 28 154,8 руб.

Подробная информация — в таблице:

Название 2021 г.
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство		 41673,6
добыча полезных ископаемых 46974,7
обрабатывающие производства 49784,5
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха		 48625,3
водоснабжение 32803,2
строительство 39399
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов		 33839,6
транспортировка и хранение 39552
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания		 28154,8
деятельность в области информации
и связи		 52991
деятельность финансовая и страховая 69229,2
деятельность по операциям
с недвижимостью		 32540,2
деятельность профессиональная,
научная, техническая		 58331,3
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги		 28591,8
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение		 49712,5
образование 33799,2
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг		 41150
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений		 54173,8
предоставление прочих видов услуг 29682,6
 

Расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:05 +1
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