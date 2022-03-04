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В Тульской области могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте
Фото из архива Myslo.

В Тульской области могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Сейчас транспортники прорабатывают такой вопрос.

У туляков возникли опасения — не повысят ли стоимость проезда в общественном транспорте. С таким вопросом они обратились в редакцию Myslo. Мы спросили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

В ведомстве ответили, что в ближайшее время изменения стоимости проезда в общественном транспорте не планируется.

Но вопрос о такой необходимости прорабатывается.

При этом примерные сроки и ориентировочную стоимость проезда пока не называют.

Напомним, последний раз проезд дорожал год назад — с марта 2021 года в маршрутках и автобусах стоимость проезда составляет 25 рублей.

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