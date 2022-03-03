В Тульской области отменили ряд коронавирусных ограничений

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В регионе отменяются ограничения по числу участников и требования предъявлять QR-код при посещении музеев, кинотеатров, выставок, концертов, культурных, зрелищных, спортивных, массовых деловых и образовательных мероприятий. Отменены ограничения на выезд организованных детских групп за пределы Тульской области.