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В Тульской области отменили ряд коронавирусных ограничений
Фото из архива MySlo

В Тульской области отменили ряд коронавирусных ограничений

Соответствующий Указ подписал губернатор Алексей Дюмин.

В регионе отменяются ограничения по числу участников и требования предъявлять QR-код при посещении музеев, кинотеатров, выставок, концертов, культурных, зрелищных, спортивных, массовых деловых и образовательных мероприятий. Отменены ограничения на выезд организованных детских групп за пределы Тульской области.

Полный текст Указа опубликован здесь.

 

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Алексей Дюмин
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Тульская область

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