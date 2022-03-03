Туляки подали более 2000 заявок на догазификацию частных домовладений

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Большой Туле сотрудники администрации и АО «Газпром газораспределение Тула» разъясняют жителям, как подвести газ к своим земельным участкам.

По поручению президента Владимира Путина в Тульской области реализуется программа социальной догазификации. Туляки подали более 2000 заявок на участие в ней, 250 домов уже газифицировано, ещё по 800 адресам работы планируется завершить до конца года.

Для информирования населения в округах Тулы будет работать передвижная приёмная. Узнать о точном времени прибытия консультантов жители населенных пунктов могут по телефонам:

Зареченский территориальный округ: 47−32−94,

Пролетарский территориальный округ: 41−02−51,

Привокзальный территориальный округ: 22−44−24.

Основных критериев для участия в программе два — наличие газа в населенном пункте и наличие правоустанавливающих документов на дом и земельный участок. К заявке нужно приложить пакет документов:

ситуационный план,

копия документа, подтверждающего право собственности на домовладение и земельный участок,

доверенность (если документы подаёт не владелец),

расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 кубометров),

паспорт, СНИЛС, ИНН.

Подать заявку на догазификацию можно одним из следующих способов: