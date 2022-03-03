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Туляки подали более 2000 заявок на догазификацию частных домовладений
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляки подали более 2000 заявок на догазификацию частных домовладений

В Большой Туле сотрудники администрации и АО «Газпром газораспределение Тула» разъясняют жителям, как подвести газ к своим земельным участкам.

По поручению президента Владимира Путина в Тульской области реализуется программа социальной догазификации. Туляки подали более 2000 заявок на участие в ней, 250 домов уже газифицировано, ещё по 800 адресам работы планируется завершить до конца года.

Для информирования населения в округах Тулы будет работать передвижная приёмная. Узнать о точном времени прибытия консультантов жители населенных пунктов могут по телефонам:

  • Зареченский территориальный округ: 47−32−94,
  • Пролетарский территориальный округ: 41−02−51,
  • Привокзальный территориальный округ: 22−44−24.

Основных критериев для участия в программе два — наличие газа в населенном пункте и наличие правоустанавливающих документов на дом и земельный участок. К заявке нужно приложить пакет документов:

  • ситуационный план,
  • копия документа, подтверждающего право собственности на домовладение и земельный участок,
  • доверенность (если документы подаёт не владелец),
  • расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 кубометров),
  • паспорт, СНИЛС, ИНН.

Подать заявку на догазификацию можно одним из следующих способов:

  • через портал СОЦГАЗ.РФ,
  • на сайте АО «Газпром газораспределение Тула» в разделе «Услуги»,
  • на портале Госуслуг и в МФЦ;
  • лично в АО «Газпром газораспределение Тула» по адресу: г. Тула, пос. Косая Гора, Орловское шоссе, д. 13, телефон: 25−24−00 или в АО «Тулагоргаз» по адресу: г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5, телефон: 25−36−57.
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