Туляки подали более 2000 заявок на догазификацию частных домовладений
В Большой Туле сотрудники администрации и АО «Газпром газораспределение Тула» разъясняют жителям, как подвести газ к своим земельным участкам.
По поручению президента Владимира Путина в Тульской области реализуется программа социальной догазификации. Туляки подали более 2000 заявок на участие в ней, 250 домов уже газифицировано, ещё по 800 адресам работы планируется завершить до конца года.
Для информирования населения в округах Тулы будет работать передвижная приёмная. Узнать о точном времени прибытия консультантов жители населенных пунктов могут по телефонам:
- Зареченский территориальный округ: 47−32−94,
- Пролетарский территориальный округ: 41−02−51,
- Привокзальный территориальный округ: 22−44−24.
Основных критериев для участия в программе два — наличие газа в населенном пункте и наличие правоустанавливающих документов на дом и земельный участок. К заявке нужно приложить пакет документов:
- ситуационный план,
- копия документа, подтверждающего право собственности на домовладение и земельный участок,
- доверенность (если документы подаёт не владелец),
- расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 кубометров),
- паспорт, СНИЛС, ИНН.
Подать заявку на догазификацию можно одним из следующих способов:
- через портал СОЦГАЗ.РФ,
- на сайте АО «Газпром газораспределение Тула» в разделе «Услуги»,
- на портале Госуслуг и в МФЦ;
- лично в АО «Газпром газораспределение Тула» по адресу: г. Тула, пос. Косая Гора, Орловское шоссе, д. 13, телефон: 25−24−00 или в АО «Тулагоргаз» по адресу: г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5, телефон: 25−36−57.