Беженка из Луганска в Туле: «Хотелось бы, чтобы скорее кончилась война»
Женщина и ее семья верят, что скоро наступит мир и люди смогут вернуться домой.
На поезде, который утром 25 февраля прибыл на Московский вокзал в Тулу, приехали 520 беженцев из ДНР и ЛНР. В том числе — 256 детей из луганского реабилитационного центра.
Жительница Луганска Наталья рассказала корреспонденту Myslo, что она вместе с ее родителями и двумя детьми сначала находилась в российском Донецке. Потом из-за близости к российско-украинской границе все же пришлось уехать севернее.
Наталья, жительница Луганска.
- Конечно же, в вынужденной эвакуации оставили свои дома — пришлось внезапно эвакуироваться, потому что очень опасно находиться в Луганске с детьми. Очень хорошо приняли, большое спасибо Российской Федерации. Вообще, все население Донбасса радо тому, как нас приняли и что Россия поддерживает республики, признала их независимость. Конечно же, хотелось бы, чтобы поскорее закончилась война и не было жертв среди мирного населения. Хотим скорее вернуться домой и чтобы везде наступил мир. Спасибо России за поддержку.
Алексей Павлов, начальник ГУ МЧС России по ТО
- Все прибывшие граждане размещаются в соответствии с утвержденной схемой по пунктам временного размещения в городе Туле, Алексине и Щекинском районе, где им также будет оказываться всесторонняя помощь, в том числе и психологическое обеспечение по необходимости.
Галерея