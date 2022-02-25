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Беженка из Луганска в Туле: «Хотелось бы, чтобы скорее кончилась война»

Беженка из Луганска в Туле: «Хотелось бы, чтобы скорее кончилась война»

Женщина и ее семья верят, что скоро наступит мир и люди смогут вернуться домой.

На поезде, который утром 25 февраля прибыл на Московский вокзал в Тулу, приехали 520 беженцев из ДНР и ЛНР. В том числе — 256 детей из луганского реабилитационного центра.
 
Жительница Луганска Наталья рассказала корреспонденту Myslo, что она вместе с ее родителями и двумя детьми сначала находилась в российском Донецке. Потом из-за близости к российско-украинской границе все же пришлось уехать севернее.
 

Наталья, жительница Луганска.

- Конечно же, в вынужденной эвакуации оставили свои дома — пришлось внезапно эвакуироваться, потому что очень опасно находиться в Луганске с детьми. Очень хорошо приняли, большое спасибо Российской Федерации. Вообще, все население Донбасса радо тому, как нас приняли и что Россия поддерживает республики, признала их независимость. Конечно же, хотелось бы, чтобы поскорее закончилась война и не было жертв среди мирного населения. Хотим скорее вернуться домой и чтобы везде наступил мир. Спасибо России за поддержку.
 
Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что всем прибывшим на поезде оказана помощь и проведены медицинские осмотры. У одного человека подтвердился коронавирус.
 

Алексей Павлов, начальник ГУ МЧС России по ТО

- Все прибывшие граждане размещаются в соответствии с утвержденной схемой по пунктам временного размещения в городе Туле, Алексине и Щекинском районе, где им также будет оказываться всесторонняя помощь, в том числе и психологическое обеспечение по необходимости.

 

Галерея
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 1
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 2
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 3
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 4
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 5
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 6
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 7
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 8
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 9
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 10
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 11
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 12
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 13
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 14
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 15
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 16
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 17
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 18
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 19
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 20
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 21
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 22
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 23
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 24
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 25
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 26
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 27
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 28
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 29
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 30
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 31
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 32
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 33
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 34
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 35
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 36
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 37
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 38
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 39
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 40
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 41
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 42
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 43
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 44
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 45
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 46
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 47
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 48
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 49
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 50
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 51
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 52
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 53
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 54
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 55
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 56
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 57
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 58
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 59
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 60
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 61
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 62
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 63
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 64
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 65
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 66
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 67
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 68
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 69
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 70
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 71
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 72
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 73
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 74
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 75
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 76
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 77
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 78
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 79
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 80
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 81
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 82
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 83
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 84
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 85
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 86
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 87
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 88
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 89
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 90
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 91
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 92
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 93
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 94
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 95
В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 96
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:20 +3
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