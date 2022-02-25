Беженка из Луганска в Туле: «Хотелось бы, чтобы скорее кончилась война»

Женщина и ее семья верят, что скоро наступит мир и люди смогут вернуться домой.

На поезде, который утром 25 февраля прибыл на Московский вокзал в Тулу, приехали 520 беженцев из ДНР и ЛНР. В том числе — 256 детей из луганского реабилитационного центра.

Жительница Луганска Наталья рассказала корреспонденту Myslo, что она вместе с ее родителями и двумя детьми сначала находилась в российском Донецке. Потом из-за близости к российско-украинской границе все же пришлось уехать севернее.

Наталья, жительница Луганска. - Конечно же, в вынужденной эвакуации оставили свои дома — пришлось внезапно эвакуироваться, потому что очень опасно находиться в Луганске с детьми. Очень хорошо приняли, большое спасибо Российской Федерации. Вообще, все население Донбасса радо тому, как нас приняли и что Россия поддерживает республики, признала их независимость. Конечно же, хотелось бы, чтобы поскорее закончилась война и не было жертв среди мирного населения. Хотим скорее вернуться домой и чтобы везде наступил мир. Спасибо России за поддержку.

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что всем прибывшим на поезде оказана помощь и проведены медицинские осмотры. У одного человека подтвердился коронавирус.