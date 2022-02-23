Фото из архива Myslo.
В Туле и Новомосковске закрылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на ковид
За время их работы тесты сделали более 12 тыс. жителей региона.
Пункты бесплатного экспресс-тестирования в Туле и Новомосковске завершили работу. Об этом сообщает региональный минздрав.
За месяц работы в шести пунктах экспресс-тестирования проведено более 12 700 тестов, более 1200 из них — положительные.
Напомним, пункты открылись 24 января в период роста заболеваемости коронавирусом.
Минздрав напоминает: в случае появления симптомов ОРВИ жители могут обратиться в поликлинику по месту жительства либо вызвать врача на дом по телефону колл-центра поликлиники или на сайте Доктор71. Медработник сделает экспресс-тест, в случае положительного результата назначит лечение и обеспечит лекарствами.
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