Тульская область направила гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В связи с обострившейся обстановкой в Луганской и Донецкой народных республиках 23 февраля правительство Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина направило в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР.

В состав груза вошло более 45 тонн продовольственных товаров, в том числе, мука, крупы, консервы, кондитерские изделия, а также непродовольственных, включая антисептики и средства личной гигиены.