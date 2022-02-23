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Тульская область направила гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область направила гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР

В состав груза вошло более 45 тонн продовольственных товаров.

В связи с обострившейся обстановкой в Луганской и Донецкой народных республиках 23 февраля правительство Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина направило в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР.

В состав груза вошло более 45 тонн продовольственных товаров, в том числе, мука, крупы, консервы, кондитерские изделия, а также непродовольственных, включая антисептики и средства личной гигиены.

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