«Сделано в Тульской области» – бренд, которым мы гордимся

Увеличение спроса на отечественный продукт на региональном, а затем и федеральном рынке – важная задача для Тульской области.

В свете политики импортозамещения вопрос о том, как «продвинуть» местного производителя и увеличить долю продукции местного производства, актуален как никогда.



По инициативе губернатора в Тульской области реализуется масштабная программа поддержки региональных производителей «Сделано в Тульской области», которая направлена на продвижение местной продукции.

Создание бренда «Сделано в Тульской области» позволило предприятиям-производителям подтверждать безопасность и качество продукции. Продвигая товары местного производства, регион укрепляет собственный имидж.

В проекте задействованы как крупные производители – рекордсмены Книги рекордов России, участники всероссийских и международных выставок, победители конкурсов и обладатели знаков качества, так и производители, находящиеся на начальном этапе освоения рынка. Предприниматели – участники проекта при освоении рынка сразу могут претендовать на лояльность к бренду и продукции.

Председатель Тульского областного союза потребительских обществ Татьяна Труфанова:

Татьяна Труфанова Предприятия Тульского областного союза потребительских обществ одни из первых присоединились к проекту. Они сотрудничают с проектом и как партнеры в торговой сфере, и как производители. Мы планируем и дальше активно участвовать в программе поддержки региональных производителей, поскольку стремимся к развитию и поддерживаем региональную инициативу.



Благодаря государственным мерам поддержки тульские производители снижают затраты на продвижение и открывают новые возможности для наращивания объемов. Они внедряют фирменный стиль проекта на упаковку товара, делают акцент на региональный знак качества при оформлении стендов в рамках выездных меро­приятий – форумов и выставок.

В чем польза программы?

• индивидуальная программа продвижения и комплекс государственных мер поддержки;

• помощь в финансировании, рекламе, разработке маркетинговой стратегии, расширении рынков сбыта;

• продвижение товаров под логотипом «Сделано в Тульской области» дает потребителям и потенциальным клиентам и партнерам уверенность в качестве продукции.



Региональный проект использует разные каналы продвижения. Один из приоритетных – плодотворное взаимодействие с сетевыми торговыми компаниями. Ритейлеры оказывают содействие внедрением фирменного стиля проекта в торговых залах. Продукцию, отмеченную знаком качества и особого доверия «Сделано в Тульской области», покупатель узнает по специальным ценниковыделителям.

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов:

Вячеслав Романов Яркие ценники с логотипом «Сделано в Тульской области» повышают узнаваемость товаров местного производства и выделяют их среди всего ассортиментного разнообразия. Предлагаем тулякам попробовать продукты, которые выращиваются и производятся на родной земле. Уверен, после этого вы будете отдавать им предпочтение при каждом походе в магазин.



Яркие фиолетовые ценники «Сделано в Тульской области» внедрены на 248 торговых объектах. География присутствия местных товаров расширилась благодаря размещению в торговых объектах Selgros cash&carry в Москве, Московской области, Рязани, Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону.

Хорошо развиты партнерские отношения с компанией X5 Group – крупнейшей в России розничной компанией, работающей под брендами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».

В феврале 2022 года торговая сеть ввела в 72 торговых объектах Тулы символику программы «Сделано в Тульской области».

Компания работает с 22 местными поставщиками, 15 из которых поставляют свою продукцию за пределы Тульской области. На полках ритейлера представлена молочная продукция, хлеб, хлебобулочные изделия, яйцо, сладости, овощи, фрукты производителей – участников программы.

Директор макрорегиона «Центр» торговой сети «Пятерочка» Евгений Дутов:

Евгений Дутов Мы уделяем особое внимание работе с локальными поставщиками в каждом регионе, и проект «Сделано в Тульской области» является ярким примером программы продвижения местных производителей. Она позволяет поставщикам не только наладить каналы сбыта, но и повысить узнаваемость своего продукта, увеличить продажи. Мы видим, что покупатель всегда голосует за товар, сделанный в своем регионе, и поэтому стремимся обеспечить максимальное присутствие такой продукции в наших магазинах. Кроме того, для привлечения новых тульских компаний к работе с X5 регулярно участвуем в региональных мероприятиях, также в прошлом году мы провели конференцию для поставщиков в Тульской области и ряд обучающих сессий.







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