После небольшого потепления в Тулу резко вернутся морозы

Фото из архива Myslo.

В Центре погоды «Фобос» рассказали, что очередной атлантический циклон принесет в Европейскую Россию новую волну потепления. А сегодняшний день, 22 февраля, стал самым теплым с начала года.

В Центре России столбики термометров дотянутся до 0…+5 °С. Но потепление будет неустойчивым. Похолодание в Тулу, судя по прогнозам «Гисметео» и «Фобоса», вернется уже в четверг. Ожидается снег. Под утро столбики термометров опустятся до −7…−10 °С.