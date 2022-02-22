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После небольшого потепления в Тулу резко вернутся морозы
Фото из архива Myslo.

После небольшого потепления в Тулу резко вернутся морозы

Значительное похолодание возможно уже к концу недели.

В Центре погоды «Фобос» рассказали, что очередной атлантический циклон принесет в Европейскую Россию новую волну потепления. А сегодняшний день, 22 февраля, стал самым теплым с начала года.
 
В Центре России столбики термометров дотянутся до 0…+5 °С. Но потепление будет неустойчивым. Похолодание в Тулу, судя по прогнозам «Гисметео» и «Фобоса», вернется уже в четверг. Ожидается снег. Под утро столбики термометров опустятся до −7…−10 °С.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:10 +2
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