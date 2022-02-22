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Наледь повредила автомобиль: кто оплатит ремонт?

Наледь повредила автомобиль: кто оплатит ремонт?

Напоминаем алгоритм действий.

Звоните в полицию
 
При обнаружении повреждений на авто, вызванных падением снега или наледи, надо вызвать на место полицию. Если снег упал, когда машина находилась в движении, вызывать надо ГИБДД. Если инцидент произошёл во дворе дома, обращайтесь в управляющую компанию.
 
Страховка
 
Если у вас есть полис Каско — фиксируйте произошедшее на фото и видео, после чего звоните в страховую. Полис ОСАГО не предусматривает компенсации за упавший с крыши дома снег.
 
Кто за это отвечает
 
Ответственность несут те, кто должен этот снег убирать и предупреждать об опасности схода наледи с крыши — УК, ТСЖ, муниципалитет, собственник офиса. А вот если снег упал с козырька балкона — ответственность ложится уже на собственника квартиры.
 
Помните, если вы проигнорировали предупреждение о сходе снега или оставили автомобиль на тротуаре, то в компенсации вам откажут.
 
Что фотографировать
 
Максимально подробно зафиксируйте всё, что окружает автомобиль. Сфотографируйте повреждения, номер машины, номера домов, тротуар. Убедитесь при этом, что вы не нарушили правила парковки.
 
Найдите свидетелей/соберите документы
 
Найдите и запишите их контактные данные. Поищите записи видеокамер — они установлены на многих домах. Чтобы установить сумму причиненного ущерба, вам обязательно понадобится независимая экспертная оценка повреждений.
 
Подаем претензию
 
Как только определили ответственного, пишите ему письменную претензию с требованием компенсировать ущерб. Отказал? Идите в суд.
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